Угроза взрыва московских судов, аэропорта Шереметьево и семи самолетов оказалась ложной

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Специалисты проверили здание Мосгорсуда, а также четырех районных судов столицы после сообщения об их "минировании" и не нашли взрывоопасных предметов. Информация об угрозе взрыва оказалась ложной, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Мосгорсуда.

"Сегодня в Мосгорсуд, а также в Савеловский, Басманный, Нагатинский и Черемушкинский суды Москвы поступили анонимные сообщения о "минировании". В целях обеспечения безопасности оттуда была проведена эвакуация. Экстренные службы проверили здания этих учреждений, опасных предметов не обнаружили", - сказали в пресс-службе.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что также ложной оказалась информация об угрозе взрыва зданий Верховного суда и Российского государственного университета правосудия в Москве.

Кроме того, в экстренных службах ТАСС сообщили, что взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ также не обнаружено в здании аэропорта Шереметьево и в семи самолетах. "Анонимное сообщение о "минировании" всех школ, детских садов и больниц на территории Московской области также не подтверждается", - добавил источник.