В Краснодаре пьяный подросток ударил прохожую битой по голове

КРАСНОДАР, 7 апреля. /ТАСС/. Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве в отношении 16-летнего подростка, подозреваемого в том, что он ударил битой по голове проходившую мимо женщину, которая сделала ему замечание за распитие спиртного. Об этом в среду сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее в среду в соцсетях разместили видеозапись, на которой видно, как неизвестный человек в маске наносит удар по голове женщине битой. Сообщалось, что инцидент произошел в Краснодаре, полиция проверяла его обстоятельства.

"Был инициирован вопрос об изъятии материала проверки по данному факту. В отношении юноши возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 16-летний подросток находился возле многоквартирного дома на улице Заполярной в Краснодаре, где распивал спиртное. Проходившая мимо женщина сделала несовершеннолетнему замечание, после чего он имеющейся при себе битой ударил женщину по голове", - говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Рассматривается вопрос об избрании подростку меры пресечения в виде заключения под стражу на время следствия.