В Татарстане спасатели и волонтеры ищут пропавшего мальчика

КАЗАНЬ, 7 апреля. /ТАСС/. Спасатели и волонтеры ведут поиски мальчика в Елабужском муниципальном районе Татарстана. По предварительным данным, ребенок упал с берега в местную реку, сообщили в среду журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

"Вечером поступило сообщение о том, что в Елабужском районе в селе Старый Юраш пропал мальчик 2013 года [рождения], по предварительной информации, упал с берега в воду реки Юрашка", - говорится в сообщении.

Вдоль берега река покрыта льдом, но ближе к середине находится открытая вода. На месте работают спасатели зонального поисково-спасательного отряда №5, оперативная группа Елабужского пожарно-спасательного гарнизона, 50 волонтеров ведут поиски по береговой линии, уточнили в пресс-службе ведомства.