При пожаре спасатели эвакуировали 30 человек из общежития колледжа на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел в четверг утром в общежитии политехнического колледжа Сахалинского государственного университета (СахГУ) в Южно-Сахалинске. Спасатели эвакуировали 30 человек, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"Сегодня утром диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в общежитии политехнического колледжа. Звено газодымозащитной службы произвело эвакуацию 30 человек", - рассказали в управлении.

По информации спасателей, к моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось задымление из окна на четвертом этаже здания. Пожар начался в результате короткого замыкания с последующим горением в одной из комнат. Пожар ликвидирован.

По предварительной информации, в тушении было задействовано 16 сотрудников и четыре единицы техники МЧС России. Погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что это уже не первый случай короткого замыкания в общежитиях этого университета. В другом общежитии СахГУ 26 марта от удара током погибли первокурсник из села Быков Долинского района и второкурсник из села Ясное Тымовского района. Один получил травму во время принятия душа от короткого замыкания электропроводки титана, второй погиб, пытаясь спасти друга. Губернатор Валерий Лимаренко распорядился проверить электрооборудование всех соцучреждений регионального значения, семьям погибших оказана финансовая помощь. Следователи через суд добились ареста директора департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса СахГУ, фигурантом уголовного дела также стала врио ректора вуза. Администрация университета перевела студентов на дистанционное обучение на время проверки безопасности общежитий.