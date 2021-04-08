В Хабаровском крае задержали железнодорожника, подозреваемого в угоне локомотива

ХАБАРОВСК, 8 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали работника локомотивного депо, который угнал подвижной состав для перевозки похищенного им топлива. Возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

"Сотрудниками транспортной полиции установлено, что работник станции Новый Ургал в течение нескольких дней похищал топливо с колонки депо в канистры и хранил их на территории предприятия. Понимая, что самостоятельно вынести топливо у него не получится, угнал локомотив", - говорится в распространенном релизе.

На локомотиве железнодорожник доехал до стрелочного перевода, загрузил подготовленные канистры в вагон и доставил похищенное до лесополосы, где его уже ждал личный автомобиль. Чтобы скрыть следы угона, он вернул поезд в депо. Мужчину задержали, после отпустили под подписку о невыезде.

В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава" и "Кража".