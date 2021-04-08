В Якутии возбудили дело о незаконном предпринимательстве с получением 55 млн рублей

ЯКУТСК, 8 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело о незаконном предпринимательстве возбуждено в Якутии, в результате которого муниципальным унитарным предприятием был получен доход в размере свыше 55 млн рублей. Об этом сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Якутии.

"Прокуратура Олекминского района провела проверку соблюдения муниципальным унитарным предприятием "Служба государственного заказчика" требований законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления. Установлено, что предприятие в отсутствие лицензии незаконно осуществляло деятельность по приему, накоплению и захоронению за плату отходов производства и потребления 1-5-х классов опасности. В результате данной незаконной предпринимательской деятельности извлечен доход в особо крупном размере в сумме более 55 млн рублей", - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения материалов проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере".