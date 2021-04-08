На Сахалине произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего в четверг пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) АО "Петросах" на месторождении Окружное Смирныховского района на Сахалине. Пострадал 65-летний работник предприятия, сообщили журналистам в пресс-службах прокуратуры и следственного управления СК по региону.

"Организована проверка по факту произошедшего пожара на нефтеперерабатывающем заводе АО "Петросах", в результате которого пострадал один работник предприятия", - рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

На место происшествия выехал прокурор Смирныховского района Евгений Бутенко. В ходе проверки будет дана правовая оценка исполнения законодательства о пожарной и промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, а также соблюдению установленных требований в сфере охраны труда на предприятии.

В следственном управлении СК РФ по Сахалинской области добавили, что организовали доследственную проверку по статье "Нарушение требований охраны труда, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". По информации следователей, пострадавший сотрудник завода госпитализирован с ожогами.