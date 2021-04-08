В Китае при утилизации взрывчатых веществ пострадали три человека

ПЕКИН, 8 апреля. /ТАСС/. Три жителя КНР пострадали, еще девять числятся пропавшими без вести в результате происшествия, возникшего при уничтожении взрывчатых веществ гражданского назначения в провинции Хэбэй на севере Китая. Об этом сообщили в четверг местные власти.

Как уточняется на сайте администрации уезда Чичэн, на территории которого произошло ЧП, инцидент был зафиксирован в среду в 17:15 по местному времени (12:15 мск) на одном из рудников, где потребовалось ликвидировать просроченную взрывчатку.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Все пострадавшие отправлены в ближайшую больницу. Детали происшествия выясняются, ведется следствие.