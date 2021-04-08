На северо-востоке Москвы два человека погибли при пожаре в жилом многоэтажном доме

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире жилого многоэтажного дома на северо-востоке Москвы, погибли два человека. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о возгорании в квартире на Путевом проезде, 24, поступила в 04:57 мск.

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение в одной из квартир. В ходе тушения пожара двое пострадавших из горящей квартиры были переданы наряду скорой медицинской помощи. В ходе реанимационных действий, к сожалению, они скончались", - сказали в пресс-службе.

По данным ГУ МЧС, площадь пожара составила 5 кв. м, он потушен.