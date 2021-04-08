И.о. министра лесного хозяйства Мордовии задержали по делу о хищении 3,6 млн рублей

ТАСС, 8 апреля. Исполняющий обязанности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия задержан по делу о хищении 3,6 млн рублей из бюджета региона, сообщается в четверг на сайте республиканского следственного управления СК РФ.

"Следственными органами устанавливаются обстоятельства хищения бюджетных денежных средств. На основании материалов УФСБ России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Мошенничество", "Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении. По подозрению в совершении преступлений задержали двоих представителей коммерческой организации и и.о. министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

По данным ведомства, в 2019 году между Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия и ООО "Автострой" был заключен государственный контракт на выполнение работ по расчистке русла реки Шапа в Краснослободском районе. Стоимость работ согласно документации составила более 7,4 млн рублей, эту сумму в полном объеме перечислили на счет организации. При этом работы по перевозке на полигон грузов (кустарников и ила) общей стоимостью более 3,6 млн рублей выполнены не были. Похищенными деньгами подозреваемые распорядились по собственному усмотрению.