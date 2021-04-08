В Москве у 92-летней пенсионерки из квартиры украли 4,5 млн рублей

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Неизвестный украл у 92-летней пенсионерки 4,5 млн рублей из ее квартиры на северо-востоке Москвы. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в четверг с пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Вечером 7 апреля в полицию поступило сообщение от женщины, которая заявила о краже из квартиры ее бабушки, [пенсионерки] 1928 года рождения. Неизвестный, находясь в квартире пенсионерки на Алтуфьевском шоссе, совершил кражу принадлежащих ей 4,5 млн рублей, а затем скрылся", - сказал собеседник агентства.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).