В Адыгее возбудили дело о легализации похищенных у банка более 2 млрд рублей

МАЙКОП, 8 апреля. /ТАСС/. Следователи полиции возбудили в Адыгее уголовное дело о легализации группой лиц денежных средств в размере более 2 млрд рублей, похищенных у банка. Об этом сообщила в четверг пресс-служба республиканского МВД.

"Выявлена и задокументирована схема легализации группой лиц по предварительному сговору более 2 млрд рублей, похищенных у банка. Следственным управлением МВД по Адыгее возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Установлено, что двое жителей Краснодара (50 и 65 лет) - руководители компаний по производству и переработке сельскохозяйственной продукции - давали наемным бухгалтерам указания перечислять похищенные у одного из банков деньги. Для этого они использовали открытые в том же кредитном учреждении счета. При этом бухгалтера не знали, что участвуют в незаконной схеме.

"Обоим фигурантам следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. К настоящему времени допрошено свыше 100 человек, проведено девять экспертиз, в том числе финансово-кредитная, почерковедческая и другие, завершено несколько десятков обысков на территории Адыгеи, Краснодарского края и Москвы, изъята документация. В целях возмещения ущерба, причиненного противоправными действиями подозреваемых, наложен арест на имущество на общую сумму свыше 1,2 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе.

Сейчас по линии Интерпола устанавливаются выведенные за рубеж активы и ведется розыск других виновных лиц. Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.

Схема легализации выявлена и задокументирована сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Адыгея во взаимодействии с Главным управлением ЭБиПК МВД России и межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу, добавили в пресс-службе.