В Италии задержали 70 человек по подозрению в связях с мафией "Ндрангета"

РИМ, 8 апреля. /ТАСС/. Итальянские карабинеры и сотрудники Финансовой гвардии (силовое подразделение Минфина) задержали 70 человек из-за их возможной причастности к деятельности калабрийской мафии "Ндрангета". Об этом в четверг сообщил телеканал TGCom-24.

Проведение спецоперации по задержанию предполагаемых членов преступной группировки координировали управления по борьбе с мафией в Риме, Неаполе, калабрийских провинциях Катандзаро и Реджо-ди-Калабрия. Задержанных подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов от продажи нефтепродуктов. Правоохранители также изъяли у них крупные суммы денег и наложили арест на принадлежащие им компании и объекты недвижимого имущества на общую сумму около €1 млрд.

"Ндрангета" считается одной из самых влиятельных теневых организаций Италии и всей Европы. В январе в городе Ламеция-Терме (южная область Калабрия) начался крупнейший за последние годы процесс над причастными к кланам этой преступной группировки. Перед судом предстанут более 300 человек, обвинение включает более 400 пунктов. Ожидается, что судебный процесс будет длиться по меньшей мере три года.