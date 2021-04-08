Суд рассмотрит жалобу на приговор Навальному по делу о клевете 29 апреля

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Бабушкинский районный суд 29 апреля рассмотрит жалобу на приговор Алексею Навальному по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрение апелляционных жалоб на приговор мирового судьи в отношении Навального, осужденного по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет), состоится 29 апреля в 11:00 мск", - сказали в суде. Там уточнили, что решение о доставке Навального в суд или его участии в заседании по видеосвязи будет принято позднее.

Как отметил адвокат Навального Вадим Кобзев, его личное участие в рассмотрении апелляционной жалобы обязательно по закону. "Личное участие [осужденного] в рассмотрении апелляционной жалобы обязательно по закону. Так что суд должен обеспечить доставку Навального из колонии в зал заседания", - сказал он ТАСС.

20 февраля Навальный был признан мировым судом Бабушкинского района Москвы виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"), ему назначен штраф в размере 850 тыс. рублей. По версии следствия, 2 июня 2020 года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, носящие, по версии обвинения, "заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признал.