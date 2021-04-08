В Петербурге задержаны 11 человек за изготовление порнографии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге 11 человек по подозрению в изготовлении порнографии и организации студий для трансляции материалов в интернете, за счет чего им удалось заработать более 200 млн рублей, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"В рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны 11 человек в возрасте от 20 до 42 лет. Установлено, что организатором подпольного бизнеса стал 32-летний житель элитного коттеджного поселка в Ленобласти. Созданные им студии функционировали по пяти адресам в центре Петербурга", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в студиях работали более 100 моделей. В ходе обысков в них полицейские изъяли технику, которая обеспечивала круглосуточную трансляцию материалов в сеть и более 50 смартфонов.

Главное следственное управление СК РФ по данному факту возбудило уголовное дело по п. "б", "в" ч. 3 ст. 242 УК РФ ("Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов"). По данным следственного управления, незаконный доход от работы студий оценивается более чем в 200 млн рублей. Также, по данным СК, в ходе обысков был найден пистолет и боеприпасы.