Начальника следственного управления УМВД Симферополя арестовали по делу о получении взятки

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апреля. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца начальника следственного управления УМВД России по городу Симферополю, подозреваемого в получении взятки в размере 7,5 млн рублей. Об этом в четверг сообщили в следственном управлении СК РФ по Республике Крым.

Ранее сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали начальника следственного управления УМВД Симферополя при получении взятки в размере 7,5 млн рублей, следователи возбудили в отношении него уголовное дело.

"Сегодня по ходатайству следователя по особо важным делам Киевским районным судом города Симферополя сотруднику полиции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 июня текущего года", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, в феврале 2021 года предприниматель, в отношении которого велись следственные действия из-за мошенничества, искал способы уклониться от уголовной ответственности. Его посредники обратились за помощью к начальнику следственного управления МВД по Симферополю, который запросил денежное вознаграждение.