В Дагестане выявили вспышку птичьего гриппа

МАХАЧКАЛА, 8 апреля. /ТАСС/. Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Кизлярском районе Дагестана. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе в управлении Россельхознадзора по региону.

Ранее о гибели почти 40 краснокнижных кудрявых пеликанов сообщили специалисты Каспийского природоохранного центра в устье канала Старый Бахтемир Кизлярского района Дагестана.

"На территории Дагестана в Кизлярском районе (с. Старый Бахтемир, с. Крайновка, станица Александрийская) по результатам отобранных 25 марта и 2 апреля проб от птиц: пеликан, чайка, черная ворона - выявлен геном подтипа Н5 вируса гриппа А (грипп птиц)", - сказал представитель регионального Россельхознадзора.

По его словам, наличие заболевания подтвердила лабораторная экспертиза, проведенная Северо-Кавказской межрегиональной ветеринарной лабораторией.

При этом в пресс-службе уточнили, что руководителям птицеводческих предприятий, владельцам личных подсобных хозяйств по выращиванию и разведению птицы, а также главам муниципальных образований республики рекомендовано обеспечить работу в режиме "закрытого типа".

"Им необходимо осуществить хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение возникновения заболевания птиц, также обеспечить соблюдение зоогигиенических норм, ветеринарно-санитарных правил и требований", - добавили в управлении Россельхознадзора по Дагестану.