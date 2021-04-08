Электричка насмерть сбила мужчину на станции Нижегородская в Подмосковье

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Мужчина погиб под колесами электрички на железнодорожной станции Нижегородская в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"По предварительным данным, примерно в 19:00 электропоездом сообщением Крутое - Москва смертельно травмирован мужчина", - сообщила Марковская, добавив, что инцидент произошел на станции Нижегородская.

По данному факту проводится проверка, следователь продолжает осмотр места происшествия, подвижного состава, опрос членов локомотивной бригады и очевидцев произошедшего.