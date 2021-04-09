В Волгограде загорелся цех по производству дроби

ТАСС, 9 апреля. Цех по производству дроби горит в Волгограде на площади 1,8 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре по адресу: улица Самарская, 5, поступила в 01:20 мск. "Горит деревянная обрешетка кровли цеха по производству дроби, по предварительной информации, на площади 1 800 кв. м. Информация о погибших и пострадавших не поступала", - сказали в пресс-службе.

На месте от МЧС России работают 56 человек личного состава, задействовано 14 единиц техники.