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В Москве пьяный мужчина пытался задушить полицейского

Кроме того, он ударил сотрудника полиции по лицу

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Пьяный мужчина в Москве ударил полицейского и попытался его задушить при доставлении его в отдел полиции для оформления протокола за административное правонарушение. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В центре Москвы мужчина в состоянии опьянения набросился на сотрудника полиции, который собирался доставить его в отдел для оформления протокола, и ударил его два раза по лицу, после чего пытался задушить его", - рассказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

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