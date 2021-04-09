В Петербурге около 50 домов остались без тепла из-за прорыва трубы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Прорыв трубы произошел на проспекте Художников в Петербурге утром в пятницу, около 50 домов остались без тепла. Их рекомендовано перевести на резервную схему отопления, сообщила пресс-служба предприятия ГУП "ТЭК".

"В 5:30 9 апреля теплоэнергетики локализовали дефект на проезжей части по адресу: пр. Художников, 13, к. 1. Технологическое нарушение возникло на магистральном трубопроводе диаметром 500 мм с вытеканием на проезжую часть. В зону ограничения отопления попали 56 зданий, из них семь получают тепло на пониженных параметрах, 49 жилищникам рекомендовано перевести на резервную схему", - говорится в сообщении.

Специалисты проводят уборку проезжей части. Движение по проспекту Художников от улицы Сикейроса в сторону проспекта Луначарского уже открыто.

В пресс-службе отметили, что в зоне вытекания горячей воды оказались несколько автомобилей. В соответствии с нормативами, специалисты должны устранить дефект на трубопроводе за 20 часов. Ремонтные работы проводятся без ограничения горячего водоснабжения.

По данным синоптиков Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время температура воздуха в городе составляет 2 градуса тепла.