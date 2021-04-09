В Министерстве труда Дагестана проходят обыски

МАХАЧКАЛА, 9 апреля. /ТАСС/. Силовики проводят обыски в Министерстве труда и социального развития Дагестана в рамках расследования дела о злоупотреблении полномочиями при закупке автомобилей. Дело возбуждено в отношении начальника отдела закупок министерства, сообщили журналистам в пятницу в следственном управлении СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела закупок Министерства труда и социального развития Республики Дагестан. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела в служебных помещениях и по месту жительства участников ряда должностных лиц Минтруда республики и иных лиц следователями совместно с сотрудниками УФСБ России по республике и УЭБиПК МВД республики проводятся обыски и выемки в целях изъятия интересующих следствие предметов и документов", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по по материалам ФСБ России и УЭБиПК МВД республики по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог").

По информации следствия, в 2019 году министерство получило деньги из федерального бюджета на закупку 29 автомобилей. Машины предназначались для доставки пожилых людей в медучреждения. Начальник отдела закупок попросил гендиректора частной компании подготовить подложные коммерческие предложения от двух организаций об общей стоимости транспорта на сумму 49,4 млн рублей. Представителю компании он пообещал победу в электронных аукционах на заключение госконтрактов.

С мая по август 2019 года начальник отдела подготовил аукционную документацию на право заключения госконтракта. К торгам был допущен единственный участник - фирма, представитель которой подготовил подложные документы. По итогам торгов с компанией заключили госконтракты на поставку. По информации следствия, это повлекло "существенное нарушение охраняемых интересов государства", выразившееся в нарушении порядка расходования бюджетных средств и требований закона о контрактной системе в сфере закупок.