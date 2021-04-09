Срок завершения следствия по авиакатастрофе под Смоленском продлили в Польше до конца года

ВАРШАВА, 9 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Польши перенесла на 31 декабря 2021 года срок завершения расследования авиакатастрофы президентского авиалайнера Ту-154М под Смоленском. Об этом ведомство сообщило в пятницу в преддверии очередной годовщины трагических событий.

"Следствие по делу о катастрофе под Смоленском продлено до 31 декабря 2021 года", - цитирует заявление прокуратуры Польское агентство печати. Как подчеркивается в сообщении, "проводятся следственные действия, которые предоставляют новую информацию, позволяющую выяснить причины катастрофы". "Получено новое совместное заключение Бюро судебных экспертиз Агентства внутренней безопасности и Института судебных экспертиз в области фоноскопии, касающееся копии записи аудиорегистратора МАРС-БМ", - говорится в сообщении.

Польша в прошлом неоднократно пыталась под разными предлогами возвращаться к теме катастрофы.

Ту-154М разбился утром 10 апреля 2010 года под Смоленском в условиях густого тумана. В результате погибли все 96 человек, находившихся на борту, включая президента Польши Леха Качиньского и его супругу Марию. Высокопоставленная польская делегация летела в Катынь для проведения траурных мероприятий.

В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер, самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который ввиду психологического давления принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях.

В докладе польской правительственной комиссии среди причин крушения воздушного судна, помимо снижения до недопустимой высоты, названы также ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS. Польские эксперты пришли к выводу, что причиной происшествия было снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг. Польская прокуратура продолжает расследование. Сроки его завершения регулярно переносятся.