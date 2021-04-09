Бывшего вице-губернатора Владимирской области Чагаева задержали по делу о получении взятки

ВЛАДИМИР, 9 апреля. /ТАСС/. Бывший вице-губернатор Владимирской области по строительству Ренат Чагаев задержан и является фигурантом уголовного дела по статье о получении взятки. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Октябрьском районном суде Владимира.

"Сейчас суд определяет меру пресечения Ренату Чагаеву. Уголовное дело возбуждено по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - пояснили ТАСС в секретариате суда.

Как пояснил источник ТАСС в правоохранительных органах, Чагаеву предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 290 УК РФ, которой предусмотрено получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; с вымогательством взятки или в крупном размере.

Чагаев был назначен на должность вице-губернатора Владимирской области по строительству в сентябре 2016 года губернатором Светланой Орловой, он оставил свой пост осенью 2018 года, когда область возглавил Владимир Сипягин. До строительной отрасли Чагаев курировал в администрации региона вопросы развития предпринимательства.

Ранее Ленинский суд Владимира приговорил к 12 годам лишения свободы и штрафу в 40 млн рублей предшественника Рената Чагаева, бывшего вице-губернатора Владимирской области по строительству Дмитрия Хвостова. Он был признан виновным в совершении нескольких коррупционных преступлений.