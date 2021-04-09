Суд в Москве заочно арестовал полковника украинской военной разведки по делу о терроризме

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы в пятницу заочно арестовал начальника херсонского подразделения украинской военной разведки Олега Ахмедова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Ахмедову О. А. на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ. Ему заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору)", - сказали в суде.

В апреле прошлого года ФСБ России задержала в Крыму двоих подозреваемых в шпионаже в пользу военной разведки Украины. В шпионскую группу входил гражданин Украины, а также россиянка - военнослужащая Вооруженных сил РФ, которая, как считает следствие, в 2017-2018 годах передала украинской военной разведке доверенную ей по службе гостайну. В отношении них возбуждены уголовные дела о шпионаже и госизмене. Получить информацию о шпионской деятельности задержанных удалось во время расследования уголовного дела, о котором ФСБ сообщала ранее. Один из задержанных в рамках следствия тогда пояснил, что по заданию полковника Олега Ахмедова из дислоцированного в Херсоне подразделения украинской военной разведки он оборудовал в Крыму схроны с взрывчаткой и боеприпасами.

Именно Ахмедов, как полагает российская контрразведка, был вербовщиком и куратором задержанных россиянки и украинца, которые планировали совершение ряда диверсионно-террористических актов на объектах социальной и военной инфраструктуры на территории РФ.