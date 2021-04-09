Суд арестовал бывшего вице-губернатора Владимирской области, обвиняемого в коррупции

ВЛАДИМИР, 9 апреля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Владимира арестовал на два месяца бывшего вице-губернатора Владимирской области Рената Чагаева, обвиняемого в получении крупной взятки. Об этом сообщается на сайте суда.

"Постановлением Октябрьского районного суда города Владимира 9 апреля 2021 года ходатайство следователя удовлетворено. Обвиняемому Чагаеву Р. Б. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - по 7 июня 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

По данным суда, Чагаев обвиняется в совершении преступления по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере").

Органами предварительного следствия он обвиняется в том, что в 2018 году, занимая должность заместителя губернатора Владимирской области, получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере 1 млн рублей за принятие решений в пользу указанной организации и подписание актов выполненных работ по договору реконструкции и завершения строительства объекта на территории региона.

Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Владимирской области, речь идет о проведении работ по реконструкции незавершенного строительства корпуса одного из медицинских учреждений региона. По данным ведомства, Ренат Чагаев не признал вину в совершении преступления.

Уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора возбуждено по материалам УФСБ России по Владимирской области.