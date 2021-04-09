Бывшую жену умершего в Бельгии бизнесмена Щербакова арестовали в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Бывшая супруга умершего в 2017 году в Бельгии бизнесмена Владимира Щербакова, которого СМИ называли "бенефициаром кассовой реформы" в России, Елена Щербакова задержана и арестована по решению суда в Санкт-Петербурге по подозрению в покушении на мошенничество, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Елены Щербаковой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

В СИЗО ее заключили до 28 мая. В пресс-службе отметили, что задержана она была 29 марта, обвинение ей не предъявлено. Официально о ее задержании правоохранительные органы не сообщали. Сама Щербакова просила у суда заключить ее под домашний арест.

Следователи считают, что пока неустановленные лица обратились в Коптевский районный суд города Москвы с иском от имени Щербаковой по поводу долей в финансовой компании "Омега-Холдинг". В иске требовали включить 50% уставного капитала компании в состав наследства умершего бизнесмена. К иску были приложены документы о том, что Щербакова была замужем за бизнесменом с 1989 по 2016 год, однако, как было установлено, их брак был расторгнут в 1990 году.

Как говорится в определении Мосгорсуда от 2018 года, которое имеется в распоряжении ТАСС, сам Щербаков умер в Бельгии в июле 2017 года. Российские СМИ называли Щербакова "бенефициаром кассовой реформы" в России, которая проводилась с 2017 года и предполагала переход предприятий на онлайн-кассы.

По данным издания "Коммерсантъ", Щербаков также был фигурантом уголовного дела о выводе крупных сумм за рубеж под видом фиктивных сделок по поставке продукции для Гознака и находился в международном розыске. Летом 2017 года издание сообщало, что уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.