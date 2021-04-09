В ходе операции Интерпола спасли около 500 жертв торговли людьми

ПАРИЖ, 9 апреля. /ТАСС/. Операция "Века", проводившаяся под эгидой Интерпола, позволила спасти около 500 жертв торговли людьми, в том числе детей, и выявить 760 нелегальных мигрантов. Об этом сообщил Интерпол в пятницу.

"Операция "Века", что на языке суахили означает "Стоп", проводилась с 28 марта по 2 апреля <...> и привела к задержанию 195 человек, из них 88 [были задержаны] по обвинению в торговле людьми, еще 63 - в незаконной перевозке людей. Остальные аресты были произведены по другим обвинениям, таким как подделка документов, кража, преступления, связанные с наркотиками, и экологические преступления", - сообщает пресс-служба международной полицейской организации.

Всего в операции участвовали 24 страны: Алжир, Ангола, Бенин, Бразилия, Кабо-Верде, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Франция, Греция, Кения, Ливан, Ливия, Малави, Марокко, Португалия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Южная Африка, Южный Судан, Испания, Судан, Тунис, Уганда, Зимбабве.

"Операция "Века" еще раз продемонстрировала, насколько тесно связаны незаконный ввоз мигрантов и торговля людьми, особенно в условиях глобального кризиса в области здравоохранения, когда наиболее уязвимые люди отчаянно пытаются избежать трудностей, а преступные сети просто стремятся получить прибыль", - констатировали в Интерполе.