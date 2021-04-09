На Ставрополье возбудили дело против 14 человек, готовивших взрыв в отделе полиции

ПЯТИГОРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 14 человек, которые организовали запрещенное религиозное объединение и планировали устроить взрыв в отделе полиции на Ставрополье. Об этом сообщает в пятницу СК РФ.

"Главным следственным управлением СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу по материалам УФСБ России по Ставропольскому краю, УФСБ России, центра "Э" ГУ МВД по СКФО и ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении Даниила Камнева, Сабили Мамедовой, Тимурлана Гогуева, Гегама Ростомяна, Амиля Газиева, Александра Баженова, Мурата Апсова, Рустама Арова, Иссы Богатырева, Дмитрия Леденева, Гаджи Магомедова, Раджаба Магомедова, Абумуслима Фатуллаева и Иманали Хаджиева. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1,2 ст. 282.2, ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 223.1, ч. 2 ст. 222.1 (организация и участие в деятельности экстремистской организации, приготовление к совершению террористического акта, незаконное изготовление и хранение взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Гогуев в 2017 году в Кисловодске организовал деятельность филиала одного из международных религиозных объединений, запрещенных в России. В эту ячейку вошли остальные фигуранты дела. Они регулярно собирались, общались, вербовали новых участников, распространяли религиозную литературу. Кроме того, по данным следствия, Камнев вместе со своей сожительницей Мамедовой 5 апреля планировал взорвать здание ОМВД в Кисловодске. Однако их планы удалось нарушить при проведении оперативно-разыскных мероприятий.

По данным ведомства, в квартирах подозреваемых прошли обыски, в ходе которых изъяли запрещенную религиозную литературу и огнестрельное оружие, а также компоненты для изготовления взрывных устройств. Всех подозреваемых задержали, следователи направили ходатайство о заключении их под стражу.