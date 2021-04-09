Суд приговорил к 15 годам колонии педагога из Ленинградской области за насилие над детьми

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Суд в Ленинградской области приговорил педагога и тренера детско-юношеского центра творчества города Светогорска к 15 годам колонии, признав его виновным в 13 случаях насильственных и развратных действий в отношении детей. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

"Судом подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

69-летний мужчина был задержан в сентябре прошлого года и заключен под стражу. Как было установлено на суде, мужчина причастен к 10 эпизодам преступлений по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"), а также к трем эпизодам по статье 135 УК РФ ("Развратные действия").

Следователи установили, что мужчина у себя дома с мая 2013 года по сентябрь 2019-го неоднократно совершал развратные действия в отношении детей и подростков в возрасте от восьми до 14 лет. Также следователи выяснили, что мужчина совершал насильственные действия с детьми за границей, в частности, в Турции и Тунисе, куда он ездил с воспитанниками под видом участия в соревнованиях.

В СК также отметили, что к дисциплинарной ответственности привлекли директора детско-юношеского центра, в котором работал осужденный.