Мужчину, избившего фельдшера скорой помощи в Москве, приговорили к 2 годам лишения свободы

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к двум годам и месяцу лишения свободы мужчину, который, сопровождая травмированную женщину в больницу, избил фельдшера скорой помощи. Об этом сообщила ТАСС глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Во время госпитализации женщины с травмой ноги в больницу мужчина, который ее сопровождал, будучи пьяным, напал на фельдшера и избил его. У пострадавшего были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа, ушибы и ссадины на лице.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Ислама Зарипова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением им своей служебной деятельности). Приговором суда Зарипову назначено наказание в виде двух лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала Иванова.

Мужчина в ходе следствия полностью признал вину и раскаялся.