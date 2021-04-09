Суд Петербурга отправил под домашний арест полицейского по делу об убийстве студента

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил под домашний арест сотрудника полиции Олега Полторацкого, который, как считают следователи, передал оружие охраннику, выстрелившему в голову студенту на Невском проспекте в прошлом году. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

Следователи просили суд заключить полицейского под стражу. "Суд следствию отказал. Полторацкому избран домашний арест. Срок меры - до 24 мая", - говорится в сообщении.

Сотрудника полиции обвиняют в превышении должностных полномочий по ст. 286 УК РФ. По версии следствия, Полторацкий на службе завладел травматическим пистолетом Grand Power, а затем передал его охраннику Зауру Каримову, который выстрелил в студента.

Инцидент со стрельбой произошел 4 июня 2020 года на Невском проспекте, где молодой человек вступил в конфликт с охранником компании, оформляющей документы для трудоустройства. В ходе конфликта охранник выстрелил ему в голову из травматического пистолета и скрылся.

Студент был госпитализирован, однако позднее он умер в больнице. Позже полицейские задержали Каримова. В отношении него следователями СК было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, суд заключил его под стражу. Полиция также возбудила еще одно уголовное дело о мошенничестве после того, как выяснилось, что фирма обманывает клиентов с документами на трудоустройство.