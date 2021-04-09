Человек погиб при аварии судна на воздушной подушке на реке в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 9 апреля. /ТАСС/. Водитель судна на воздушной подушке погиб на Северной Двине в Архангельске при аварии транспортного средства в пятницу. Водолазы достали тело погибшего, говорится в сообщении пресс-службы региональной диспетчерской службы 112.

"На Никольском рукаве Северной Двины перевернулось судно на воздушной подушке. Спасатели в гидрокостюмах вплавь преодолели полосу чистой воды и обследовали лодку. В затопленной кабине было обнаружено тело мужчины, его эвакуировали", - говорится в сообщении.

Аэролодка перевернулась при попытке пересечь судовой ход - 20 м в открытой воды с мелким битым льдом. Судно зацепило льдину и перевернулось вверх баллонами. К месту происшествия выехали спасатели областного Центра гражданской защиты на аэросанях-амфибии "Патруль". Предположительно, погибший - житель одной из островных деревень дельты Северной Двины.

Лед на реке в районе Архангельска интенсивно тает и выходить на него во многих местах уже опасно.