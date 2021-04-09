{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Человек погиб при аварии судна на воздушной подушке на реке в Архангельске

Судно зацепило льдину и перевернулось

АРХАНГЕЛЬСК, 9 апреля. /ТАСС/. Водитель судна на воздушной подушке погиб на Северной Двине в Архангельске при аварии транспортного средства в пятницу. Водолазы достали тело погибшего, говорится в сообщении пресс-службы региональной диспетчерской службы 112.

"На Никольском рукаве Северной Двины перевернулось судно на воздушной подушке. Спасатели в гидрокостюмах вплавь преодолели полосу чистой воды и обследовали лодку. В затопленной кабине было обнаружено тело мужчины, его эвакуировали", - говорится в сообщении.

Аэролодка перевернулась при попытке пересечь судовой ход - 20 м в открытой воды с мелким битым льдом. Судно зацепило льдину и перевернулось вверх баллонами. К месту происшествия выехали спасатели областного Центра гражданской защиты на аэросанях-амфибии "Патруль". Предположительно, погибший - житель одной из островных деревень дельты Северной Двины.

Лед на реке в районе Архангельска интенсивно тает и выходить на него во многих местах уже опасно.

Теги
РоссияАрхангельская область
Союз журналистов России попросил проверить законность задержания Игоря Хорошилова
По информации местных СМИ, причиной задержания журналиста послужила его профессиональная деятельность
Читать полностью