В пруду городского парка Альметьевска образовалась нефтяная пленка

ТАСС, 9 апреля. Инспекторы обнаружили нефтяную пленку на пруду в парке города Альметьевска в Татарстане. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства экологии и природных ресурсов республики.

"Нефтяная пленка [образовалась] на водном объекте в парке "Каскад прудов". Данный факт обнаружили специалисты специализированной инспекции аналитического контроля Юго-Восточного территориального управления министерства при плановом отборе проб", - отмечается в сообщении.

По данным инспекторов, стоки имеют характерные признаки наличия в них нефтепродуктов. Для обследования территории были привлечены представители городского управления автомобильных дорог, управления капитального строительства, департамента жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства, а также Палаты земельных имущественных отношений Альметьевска.

"Для установления всех обстоятельств дела экологами отобраны пробы также со стоков ливневой канализации и с колодцев, примыкающих к "Каскаду прудов". Результаты анализов показали превышение по нефтепродуктам", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе пояснили ТАСС, что на данный момент устанавливаются источники загрязнения. Ведется административное расследование.