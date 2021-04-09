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Эксперт: в Сербии утром перевернулся не военный грузовик, а комплекс ПВО "Панцирь-С1"

Ранее Минобороны страны заявило, что в ДТП "участвовала военная машина Армии Сербии, направлявшаяся на выполнение боевой задачи"

БЕЛГРАД, 9 апреля. /ТАСС/. Утреннее ДТП под Белградом случилось не с военным грузовиком с ракетами для "Панциря-С1", а с самим зенитным комплексом. Такое утверждение сербского военного эксперта Александара Радича приводит в пятницу агентство Beta.

"Кто-то очень неудачно распространил информацию, что перевернулся грузовик, чтобы скрыть размеры инцидента. Перевернулся не грузовик, а военный комплекс "Панцирь". Что-то, за что мы заплатили миллионы евро. Когда "Панцирь" переворачивается на ровной дороге на марше в колонне и в сопровождении патруля - это неприемлемо", - заявил эксперт.

Несмотря на появившиеся в сети многочисленные фото с места аварии, официального подтверждения, что инцидент произошел с комплексом "Панцирь С1", пока нет. В опубликованном утром сообщении Минобороны Сербии указало, что в ДТП "участвовала военная машина Армии Сербии, направлявшаяся на выполнение боевой задачи". В аварии легкие ранения получил один военнослужащий, сообщило министерство.

Авария произошла утром в пятницу на Белградской кольцевой дороге в 07:30 (08:30 мск). По данным местных СМИ, машина (первоначально указывалось, что это грузовик, перевозивший ракеты) съехала с дороги, во время ДТП одна из ракет вывалилась. Отмечается, что ракеты перевозились на полигон Пасулянске ливаде. Движение на кольцевой было заблокировано в обе стороны на протяжении нескольких часов.

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