Пожарные потушили возгорание на крыше пятиэтажного дома в Воронеже

ТАСС, 9 апреля. Пожар на крыше пятиэтажного жилого дома на площади 500 кв. метров в Воронеже потушен. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Сергей Хренов.

"В 23:44 объявлена ликвидация пожара", - сказал Хренов.

Пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Еремеева в Воронеже произошел в пятницу в 21:40. Из дома было эвакуировано 177 человек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. По данным мэрии, всех жителей готовы разместить в городском дворце культуры, который находится в 400 м от места пожара. По поручению главы Воронежа Вадима Кстенина, по необходимости гражданам будут предоставлены жилые помещения маневренного фонда.

Дом сдан в эксплуатацию в 1959 году, в нем 80 квартир, 162 проживающих. С 2017 по 2019 год в доме был проведен капремонт, в рамках которого заменили системы отопления, водоотведения, холодного водоснабжения, электроснабжения, крышу, отремонтировали подвал и фасад.

В новость были внесены изменения (10.04.2021 в 00:13) - добавлена информация о ликвидации огня