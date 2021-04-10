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Пандемия COVID-19

СМИ: в Индии четыре человека погибли в результате пожара в больнице

27 пациентов перевезли в другие клиники в тяжелом состоянии, пишет газета Hindustan Times

ТАСС, 10 апреля. В Индии по меньшей мере четыре человека погибли в результате пожара, произошедшего в больнице, где проходят лечение пациенты, заразившиеся коронавирусом, в городе Нагпур. Об этом в субботу сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на источники.

Согласно ее сведениям, пожар начался в пятницу вечером на первом этаже больницы. Дым от пожара распространился на второй этаж, где находится реанимация, в которой проходили лечение 10 пациентов. Персоналу больницы удалось спасти только шесть человек, остальные четыре пациента погибли из-за асфиксии. Личности погибших пока не установлены.

Источники проинформировали, что 27 пациентов были перевезены в другие больницы в тяжелом состоянии.

Отмечается, что причина пожара еще не установлена, однако, по предварительным данным, он мог начаться из-за короткого замыкания.

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ИндияПандемия COVID-19
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