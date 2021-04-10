В Подмосковье произошел пожар на мебельном складе

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Мебельный склад загорелся в городском округе Электросталь Московской области, площадь пожара - 1 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре в Промышленном проезде, дом 11, корпус 8 поступила в 21:36 мск. "Площадь горения составляет 1 000 кв. м., информации о пострадавших нет", - сказали в пресс-службе, добавив, что пожару присвоен второй (повышенный) ранг сложности.

В МЧС добавили, что в строении наблюдается сильное задымление. К тушению пожара привлекаются 59 человек и 20 единиц техники.