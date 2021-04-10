В Хабаровском крае возбудили дело после падения ребенка в шахту лифта

ТАСС, 10 апреля. Следователи в субботу возбудили уголовное дело после падения ребенка в шахту лифта заброшенного мясокомбината в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), в отношении должностных лиц администрации города Комсомольска-на-Амуре, которые не приняли мер к понуждению собственника здания к надлежащей консервации объекта и ограничению допуска посторонних лиц на его территорию", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, также установят причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

По информации следователей, вечером 9 апреля 14-летний мальчик находился в заброшенном здании мясокомбината без присмотра взрослых. После падения в шахту ребенка госпитализировали. В прокуратуре края добавили, что мальчик находится в реанимации. Известно, что в результате падения он сломал ребра, получил кататравму и ушиб внутренних органов. Прокуратура ведет проверку по факту происшествия.