В Москве таксист ранил из пистолета пешехода

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Дорожный конфликт между пешеходом и таксистом на северо-востоке Москвы закончился стрельбой. Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МВД России, один человек пострадал, водитель такси с места происшествия скрылся.

"Около 09:30 мск на Алтуфьевском шоссе в районе дома 78 произошел дорожный конфликт между пешеходом и водителем такси, в ходе которого таксист, предположительно, из травматического пистолета выстрелил в ногу своему оппоненту. В результате мужчина нарядом скорой медицинской помощи доставлен в больницу, а стрелявший с места происшествия скрылся", - сказал собеседник агентства.

Полиция начала проверку, принимаются меры к установлению и задержанию злоумышленника.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что конфликт произошел после того, как пешеход сделал замечание таксисту, заехавшему на тротуар, и стал снимать это на камеру.