Двух экс-чиновников задержали в Архангельске по подозрению в злоупотреблении полномочиями

ТАСС, 10 апреля. Два бывших чиновника администрации Архангельской области задержаны в Архангельске по подозрению в превышении полномочий и причинении ущерба бюджету более чем на 4,5 млн рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в субботу на сайте следственного управления СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух бывших чиновников администрации Архангельской области, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Подозреваемые задержаны. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства. Должности и имена задержанных пока не уточняются.

По версии следствия, в 2019 году подозреваемые при проведении открытого конкурса по корректировке проектной документации лечебно-диагностического корпуса архангельской областной детской больницы им. П. Г. Выжлецова с начальной ценой контракта 35 млн рублей создали условия, при которых директор учреждения, выигравшего конкурс, был вынужден отказаться от исполнения государственного контракта якобы по причине невозможности его исполнения. Затем конкурс провели повторно и признали победителем аффилированную им коммерческую организацию, что повлекло причинение ущерба бюджету в сумме свыше 4,5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, представленных региональным управлением ФСБ России по Архангельской области и УЭБиПК УМВД России по региону. Следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) регионального следственного управления.