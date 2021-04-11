Посольство РФ в Турции: всем пострадавшим в ДТП россиянам оказали медицинскую помощь

Посольство РФ в Турции сообщило, что к утру 11 апреля всем пострадавшим в ДТП российским гражданам оказана необходимая медицинская помощь.

Трое граждан России, пострадавших в ДТП в Турции, остаются под наблюдением врачей, их жизням ничто не угрожает, доабвили в посольстве РФ в Анкаре.

В посольстве добавили, что туроператор организовывает транспортировку основной группы туристов, пострадавших в ДТП в Турции, в Анталью к месту отдыха.

Генконсульство РФ в Анталье занимается оформлением документов для репатриации тела погибшей в ДТП россиянки на родину, уточнили в посольстве.

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