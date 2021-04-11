Голландские журналисты утверждают, что получили доступ к беседам обвиняемого по делу MH17

ГААГА, 11 апреля. /ТАСС/. Журналисты из Нидерландов утверждают, что получили доступ к тысячам перехваченных телефонных разговоров Сергея Дубинского, проходящего одним из четырех обвиняемых по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. Содержание бесед и основанная на них реконструкция событий опубликованы в воскресенье голландской программой Nieuwsuur.

По данным журналистов, записи были сделаны Службой безопасности Украины. Из них 12 бесед уже были опубликованы Совместной следственной группой (ССГ), проводящей уголовное расследование трагедии.

"Это тысячи разговоров являются частью расследования, - утверждает Nieuwsuur. - Беседы подтверждают сделанный ранее ССГ и Советом по безопасности Нидерландов вывод, что рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук".

Пассажирский самолет "Боинг" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана ССГ, которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался в Нидерландах 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Интересы Пулатова в суде представляют двое голландских адвокатов, процесс над остальными обвиняемыми проходит заочно.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.

В настоящее время дело находится на стадии предварительного производства, очередные слушания запланированы на 15-16 апреля. Согласно планам, рассмотрение дела по существу должно начаться 7 июня.