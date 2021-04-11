В Уфе загорелась кровля административного здания

УФА, 11 апреля. /ТАСС/. Кровля административного здания загорелась на площади свыше 1,4 тыс. кв. метров в Уфе, эвакуировали 30 человек, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии в воскресенье.

"Горение кровли административного здания 70х25 [происходит] по всей площади. Эвакуировано 30 человек. Погибших и пострадавших нет. В здании находятся девять организаций различного назначения", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что в пожару присвоен второй ранг сложности.

По данным из открытых источников, в здании находятся автосервисы, хостел и торговые организации.