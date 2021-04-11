В Архангельской области локомотив сошел с рельсов

ТАСС, 11 апреля. Сход вех колесных пар локомотива произошел на подъездом пути станции "Ерцево" в Архангельской области, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не произошло. По факту происшествия Вологодская транспортная прокуратура организовала проверку, говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Вологодская транспортная прокуратура организовала проверку законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта по факту схода локомотива на подъездном пути необщего пользования станции "Ерцево" в Коношском районе Архангельской области 11 апреля в 16:18 мск. По предварительным данным, сход всех колесных пар локомотива произошел при его движении по стрелочному переводу. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не имеется", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники транспортной полиции и железнодорожники. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства и даст оценку действиям локомотивной бригады, состоянию железнодорожного полотна и стрелочного перевода, добавили в ведомстве.