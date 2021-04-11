СК возбудил дело о покушении на убийство после попытки поджечь подростка в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в отношении двух жителей Волховского района Ленинградской области, подозреваемых в том, что они избили, обстреляли из пневматического пистолета и подожгли подростка, облив горючей жидкостью. Об этом сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК РФ.

"В отношении двух жителей Волхова 2003 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "ж", ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору")", - говорится в сообщении.

Следователи считают, что фигуранты дела несколько раз выстрелили пострадавшему в голову из пневматического пистолета, а также душили его и нанесли ему травмы в виде ожогов с целью убийства, однако не смогли довести свой умысел до конца.

Ранее в воскресенье в главке МВД по Петербургу и Ленобласти сообщали, что полицейские задержали в Волховском районе двух человек - 17-летнего подростка и 18-летнего молодого человека. Пострадавший в результате инцидента подросток сообщил, что они выстрелили в него из пневматического пистолета, а также облили его горючей жидкостью и подожгли. В отношении задержанных полицейские также составили два административных протокола.