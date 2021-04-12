На юге Доминиканской Республики изъяли около 600 кг кокаина

ГАВАНА, 12 апреля. /ТАСС/. Специалисты Национального управления по контролю за оборотом наркотиков Доминиканской Республики изъяли две партии кокаина общим весом около 600 кг в ходе операций вблизи южного побережья страны. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении ведомства.

По его данным, наркотики находились в двух катерах, которые были задержаны вблизи муниципалитетов Сан-Педро-де-Макорис и Асуа. Правоохранители также задержали по меньшей мере четырех местных граждан по подозрению в организации сети наркотрафика, в настоящий момент ведутся поиски их сообщников.

Доминиканская Республика стала одним из крупных пунктов переправки наркотиков в США и страны Европы. За последний год правоохранительные органы конфисковали более двух тонн наркотиков в разных городах и портах страны. В незаконный бизнес, по официальной статистике, вовлечены как доминиканцы, так и граждане других государств.