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СМИ: почти 210 ощутимых человеком землетрясений произошли с 9 апреля на юго-западе Японии

Среди них было два мощных подземных толчка магнитудой более 5, сообщило национальное общественное телевидение страны

ТОКИО, 12 апреля. /ТАСС/. Почти 210 ощутимых человеком землетрясений различной силы произошли с 9 апреля в районе японских островов Токара, входящих в префектуру Кагосима на юго-западе страны. Среди них было два мощных подземных толчка магнитудой более 5, сообщило в понедельник национальное общественное телевидение.

Очаг во всех случаях залегал на глубине порядка 20 км под дном океана. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Метеорологическое управление изучает природу возникшей сейсмической активности и предупреждает, что она может продлиться еще несколько дней.

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