СК завершил расследование дела о пожаре в доме престарелых в Новой Москве

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела о пожаре, произошедшем в декабре 2017 года в частном доме престарелых в Новой Москве, где погибли два человека и еще 45 пострадали. Об этом журналистам сообщила в понедельник представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В качестве обвиняемых привлечены бывший генеральный директор учреждения и женщина - администратор частного пансионата для престарелых. Им предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности. Они полностью признали свою вину и раскаялись. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд", - сказала Иванова.

19 декабря 2017 года в частном пансионате для престарелых в деревне Картмазово произошел пожар, в результате которого 47 человек были госпитализированы, двое из них погибли от отравления угарным газом.

По делу было проведено более 65 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские и пожарно-технические, что позволило установить причинно-следственную связь между действиями обвиняемых и гибелью людей при пожаре. К возгоранию привело отсутствие контроля за длительной работой электрической нагревательной печи, а причиной развития пожара стала захламленность помещений горючими материалами и предметами. Также в здании не было достаточного количества эвакуационных выходов, не работала пожарная сигнализация, что не позволило постояльцам беспрепятственно покинуть помещения. Кроме того, работники пансионата не получали инструкции о порядке действий в случае возникновения пожара, необходимого количества средств индивидуальной защиты у них не было.