Мужчина и женщина едва не утонули в Москве-реке

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Спасатели не дали утонуть мужчине и женщине в Москве-реке, пострадавшие госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Утром в понедельник на поисково-спасательную станцию "Крымский мост" поступил сигнал о тонущих людях в Москве-реке. Дежурная смена Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах обнаружила в районе Большого Москворецкого моста в воде двух человек - мужчину и женщину. Один из спасателей нырнул в воду и подхватил тонущих, а второй помог поднять обоих на борт катера.

"Пострадавших доставили на поисково-спасательную станцию, где оказали первую помощь, обогрели и выдали сухую одежду. После осмотра прибывшими на поисково-спасательную станцию бригадами скорой помощи с признаками переохлаждения 29-летнего мужчину и женщину 27 лет госпитализировали в специализированные медицинские учреждения", - сообщили в департаменте. Причины происшествия выясняются.